中正大學－高鐵嘉義站」、「中正大學－南華大學」、「中正大學－大埔美園區」3條計乘車共乘路線啟運。（嘉義區監理所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義區監理所今在中正大學舉辦計程車路線共乘揭牌啟航儀式，宣布除了公路客運外，嘉義區監理所已催生「中正大學－高鐵嘉義站」、「中正大學－南華大學」、「中正大學－大埔美園區」3條計乘車共乘路線，以滿足中正、南華師生交通運輸需求。

嘉義區監理所表示，中正大學校區現有公路客運7306、7309、7005及市區客運106等路線，可服務師生往返民雄火車站、嘉義火車站及高鐵嘉義站等交通熱點，但因班次有限，搭乘時間缺乏彈性，無法滿足大眾需求，為此監理所催生出3條計乘車共乘路線。

嘉義區監理所指出，「中正大學－高鐵嘉義站」、「中正大學－南華大學」、「中正大學－大埔美園區」3路線的共乘站點設置中正、南華大學校園內，車身有識別Logo，中途不設站，一路直達高鐵嘉義站，由營運業者協助媒合共乘，並按乘客人數分攤車資，有效降低學生負擔，享受便捷又安心的服務。

嘉義區監理所也提醒，南華大學及大埔美園區共乘站僅提供預約搭乘，建議大家下載大都會車隊「55178」APP或撥專線預約，嘉義區監理所長黃萬益說，開學季到來，來自各地學子都會面臨交通課題，計程車路線共乘進校園，除可滿足中正、南華大學師生往返高鐵嘉義站的交通旅運需求外，也可以藉車資平分共享概念，節省學生荷包，建議學生可多加利用。