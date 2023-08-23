位在南韓仁川廣域市西區黔丹新都市某處即將完工的公寓社區大樓，今年4月底竟傳出崩塌事故，引發外界高度關注，經調查主因施建時採「無梁版結構」工法，設計不良才導致事故，政府指出293處採該工法的建案，要求建商自行承擔檢修費用。韓媒指出，受到建材原物料上漲、人事成本增加影響，南韓房市明年恐面臨住房供需失衡的現象，可能使低迷的房市再受到重擊，資料顯示， 首爾公寓一年跌幅逼近四成。

韓媒《Nocut News》報導，政府調查與上述同一建設公司發包的建案，發現竣工的293處民間公寓建案也採用此工法。雖然南韓從1995年三豐百貨崩塌導致大規模死傷後，就不再採用無梁版結構工法，然而，因為該工法可以節省施工成本和時間等，使韓國土地公社2017年以後再度引入該工法，政府更曾頒布提升容積率等獎勵措施，鼓勵建商採用該工法。

報導指出，建商對於政府決定加強檢修的消息很反感，因為政府要求建商必須自行承擔一切檢修費用，除非建案被發現設計時出現問題，否則建商需自行吸收檢修費用，然而因為各種原物料價格暴漲加上房市低迷，導致建商興建新建案的意願降低，南韓目前已開始出現新住房供應不足的徵兆。

根據南韓國土交通部統計，今年上半季全國批准興建的建案7萬7501棟，與去年的10萬5626棟相比下跌26.6%。至於南韓今年上半季開始動工的建案則有5萬8475棟，比去年同期下跌28.7%。

另根據《韓聯社》報導，建材等原物料價格的上漲，也會反映在人事成本甚至是房價，因建商對新建建案意願降低，導致房市供應萎縮後，新屋的預售價不降反升。

值得關注的是，南韓去年房價平均大跌18.63%，首爾部分公寓跌幅高達3到4成，成交量更驟降70%以上，創下歷史新低，值得關注的是，南韓房價已連續第12個月下滑，創下10個月新低。