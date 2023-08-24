外交部收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值約5億美元的「紅外線追蹤偵搜系統」（Infrared Search and Track System IRST）。外交部今天對此表示高度歡迎，這是拜登政府自2021年上任以來，第11度對台軍售。

外交部發言人劉永健表示，美方將對台灣出售總價值約5億美元的「紅外線追蹤偵搜系統」，這是拜登政府持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助我國即時獲取防衛所需裝備，提升國防戰力與嚇阻能力。

他說，外交部今天對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

外交部強調，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣將致力提升自我防衛能力，以捍衛國人生命、財產安全及自由、民主的生活方式，同時深化台美緊密的安全夥伴關係，以共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮