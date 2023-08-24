今年以來，政府僅提供5190萬歐元(約5626萬美元)的投資擔保，不到去年全年7.46億歐元的10分之1。

中國在2016年成為德國最大貿易夥伴，兩國都因為德國銷售精密機械而繁榮起來，並使中國成為全球製造產品的主要供應商。

儘管成長有放緩，但德國官員仍擔心，中國製造業的日益先進發展，會對德國經濟造成威脅。此外俄烏戰爭的爆發，突顯出對單一能源合作夥伴的依賴，也伴隨著危機。

德國在七月公布「對中戰略」報告，警告任何在中國的投資設廠，都可能導致敏感技術外洩，政府並承諾採取新措施，解決這種安全風險。

德國外交部長Annalena Baerbock在周二指出，中國已經改變，這也是為何，德國對中政策也需要改變。

去年11月，德國政府對擔保的規模設定了上限；該擔保主要是保護投資者免於遭到財產徵收等政治風險。而政府祭出的上限規定，希望分散風險，鼓勵企業到更多國家去投資。

而企業是可以在沒有政府擔保之下進行投資，這意指，德國企業對中國投資的降幅，實際上可能較小。但是出口數據顯示，德國七月出口中國為年減6.2%，同一時間對美國出口增加10.4%。