北市西門町電影公園，近日有民眾發現巨蟒出沒，路人全嚇壞，所幸警消派員捕捉順利落幕；而《中時新聞網》記者，日前在士林夜市，驚見一名男子帶自家巨蟒逛大街，遊客熱情圍觀、拍照，蟒蛇還環繞男童半身，震撼畫面曝光。

獨/驚嚇！男帶巨蟒逛士林夜市 「環繞男童半身」震撼畫面曝

人來人往的士林夜市，一名男子身上掛著一條，比成人手臂還要粗的大蟒蛇逛大街，路過民眾瞪大眼好興奮，現場還有男童自告奮勇，把巨蟒披在自己身上，下一秒只見蟒蛇環繞半身，在場眾人目光全被吸引。有民眾向記者表示，「我不會怕蛇，牠身體溫溫的、摸起來沒有很冰」。同樣也有飼養蛇的民眾說，「男子養的蟒比較大隻，牠的鱗片蠻硬的，我很喜歡蟒蛇，覺得很棒！」

蟒蛇環繞男童半身。（游定剛拍攝）

據了解，該名男子養的巨蟒，是來自印尼的網紋蟒，身長500公分、重達30公斤，最大能長大到5倍以上，一個月吃一次小乳豬或成兔，多半時間都在睡覺比較多。而這名飼主是來自基隆，現年28歲，目前從事物流業的李先生，他還透露，「除了養網紋蟒外，家裡還有球蟒、紅尾蟒，總共9隻」。

民眾見到蟒蛇逛大街，興奮上前觸摸、拍照。（游定剛拍攝）

至於養蟒蛇動機為何？李先生表示，「為了改善自閉狀況，養蟒後變比較開朗，能與人家交談。」李先生還說，「我把蟒蛇放在專屬袋子裡，今天騎車從基隆來士林，隨便找地方逛街」。

男子帶蟒蛇逛士林夜市，民眾熱情圍觀。（游定剛拍攝）

男子養的巨蟒身長500公分，重達30公斤。（游定剛拍攝）

談到路人見蟒反應，讓李先生印象最深刻的是，「有全身刺青的年輕人，看到蟒蛇後嚇到腿軟。」、「還有直接嚇到跑很遠的那種，沿路一直尖叫，但有點對不起他們。」訪問最後，李先生特別想說，「大家看到爬蟲類不要害怕，不要逗弄牠，其實牠們都很乖！」