消息人士稱，數周前WeWork自行向外界坦言質疑該公司持續經營的能力，在此之後，貝萊德（BlackRock）、King Street Capital和Brigade Capital等數家資產管理公司針對該公司的重組方案進行初步協商，並表明支持WeWork申請破產保護的立場。
知情人士指出，聲請破產保護可讓WeWork擺脫一部分昂貴的商業地產租賃成本，公司的控制權將交給債權者，如果啟動破產程序，WeWork就可能進行重組債務，債權者將持有重整後的公司股份。
外媒引述知情人士說法指出，向WeWork提供數億美元貸款的多家華爾街業者正在研究WeWork聲請破產的可能性，藉此協助這家陷入財務危機的企業脫離昂貴的辦公空間租賃費用。
消息人士稱，數周前WeWork自行向外界坦言質疑該公司持續經營的能力，在此之後，貝萊德（BlackRock）、King Street Capital和Brigade Capital等數家資產管理公司針對該公司的重組方案進行初步協商，並表明支持WeWork申請破產保護的立場。
知情人士指出，聲請破產保護可讓WeWork擺脫一部分昂貴的商業地產租賃成本，公司的控制權將交給債權者，如果啟動破產程序，WeWork就可能進行重組債務，債權者將持有重整後的公司股份。
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