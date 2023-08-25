消息人士稱，數周前WeWork自行向外界坦言質疑該公司持續經營的能力，在此之後，貝萊德（BlackRock）、King Street Capital和Brigade Capital等數家資產管理公司針對該公司的重組方案進行初步協商，並表明支持WeWork申請破產保護的立場。

知情人士指出，聲請破產保護可讓WeWork擺脫一部分昂貴的商業地產租賃成本，公司的控制權將交給債權者，如果啟動破產程序，WeWork就可能進行重組債務，債權者將持有重整後的公司股份。