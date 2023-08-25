原物料價格年年上漲，如今的物價今非昔比。有「懷舊達人」之稱的文史工作者張哲生，日前在臉書貼出了2004年大潤發的商品DM，不少網友看到價格後大喊「真的回不去了」。

張哲生日前在臉書分享了網友所提供的大潤發商品目錄，只見大潤發當時強打中元節活動，不少商品大特價，包括維力炸醬麵90公克12包原價127元，特價僅需79元；一尾虱目魚原價69元，特價49元；白鯧魚更是便宜的149元。

此外整袋的蒜頭29元；400公克的梨子39元；其中200公克的碗裝「一度贊牛肉麵」，兩碗原價72元，特價僅59元，對比現在同規格，特價仍高達85~92元可說差價巨大。

不少網友也感慨：「那是一個還是扣機的年代～智慧型手機尚未普及」、「那時95一公升22元...」、「真的回不去了」、「好多現在已經消失的產品」。不過張哲生也指出，2004年電視機主流還是以CRT為主，薄型電視屬於奢侈品，相當昂貴，例如當年42吋電漿電視售價近10萬，27吋的也要近5萬，反而現今因為普及的關係，較當年便宜許多，是通膨中的例外。