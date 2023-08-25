Fed主席鮑爾周五發表演說指出，通膨依舊太高，「必要的話我們已準備好進一步升息，也有意將利率保持在限制水準，直到我們有信心通膨正明顯降至我們的目標。」

不過，鮑爾也強調，鑒於經濟前景渾濁不明，Fed將謹慎做出貨幣決策，「我們將會等待看到更多的經濟指標後，再謹慎決定是要進一步升息，還是按兵不動。」

鮑爾的說法暗示9月不一定會升息，稍微化解市場對於利率馬上又要調升的疑慮，美股周五止跌反彈，道瓊工業指數上漲250點或0.7％，標普5百指數漲0.9％，那斯達克指數勁揚1.2％。