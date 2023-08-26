台北市近日因為午後強降雨，時常出現積水狀況。不過台北市議員林延鳳發現，水利處設置的「積水資訊網」，竟無列出北市今年多起積、淹水事件，宛如將事件「蓋牌」，且閱覽人次更加稀缺，5月截至8月中旬，日平均閱覽僅約28.8人次，比該處一個科的員額還少。

林延鳯揭露，水利處設置的「積水資訊網」公布了台北市內所有發生高度超過15公分的積、淹水事件，不過經辦公室同仁本月16日抽查，發現最後更新竟停留在6月23日，且僅列當天2處積水，經調閱資料後，本月21日才又再補上6月30日5處，但下方最後更新日期仍是6月23日，又到本月22日，該5處又從網頁上「神秘消失」變回6月23日的2處，簡直不知所謂。

林延鳯更質疑，不論是8月3日卡努颱風，或是8月10日全市62處之強降雨積水，該網全無列入。水利處主政全市防汛業務，也有參與應變中心開設，不更新的情況下「蓋牌」意味十分濃厚，不知是該處便宜行事「怕災害多而被檢討」，還是市府高層授意淡化災害影響。

對此水利處則回應絕無「蓋牌」可能，點閱率部分，今年5月份至6月中因極端降雨事件較少，故關注度降低，查自6月23日暴雨事件起點閱率有逐步上升之趨勢；另針對7、8月積淹水事件，水利處說，會將相關積水通報案件之現場狀況、原因等資料全部彙集確認完整後，才會將積水資料更新，待確認完成後就會盡速公布。

至於針對網站使用體驗不佳的部分，水利處則直言，因該網頁開發已久，相關使用介面確實可再優化，後續將檢討相關使用者體驗，並於明年度辦理網頁優化改善。