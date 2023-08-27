40歲黃姓男子前（25）日上午原想帶母親去吃早餐，遭母拒絕，母子倆發生口角，黃一怒之下，徒手推倒母親，黃母重心不穩，頭撞玻璃門，送醫不治。黃男昨天被警方依傷害致死罪送辦，檢察官複訊後，深夜向新北地院聲押獲准。

警方調查，前天上午9時，黃男想帶母親出門吃早餐，卻遭到拒絕，母子二人發生口角。不料，黃男動手推母親，母親往後倒退不慎撞到玻璃門。當時黃男見母親意識清楚，扶母親至一旁休息，觀察近1小時，認為母親無大礙，不需要送醫，隨後出門離去。

直至前天傍晚5時，黃男胞弟返家，發現母親低聲哀嚎，後陷入昏迷，黃男胞弟立即打119報案。救護人員抵達現場，發現曾婦左眼紅腫、雙腳擦傷，雖有呼吸心跳，送醫途中已無生命跡象，到院搶救後於晚間6時58分宣告死亡。

據悉，黃男與38歲弟弟、64歲母親同住，因父親早逝，兄弟倆由母親獨自扶養長大。幾年前黃母中風，因行動不便，大多時間僅能於家中活動，情緒逐漸易燥，期間皆由黃男兩兄弟輪流照顧。附近鄰居透露，先前聽聞黃母身體不好，一直以來都是黃男兩兄弟悉心照料。

警詢後依傷害致死罪移送黃男，檢察官複訊，認為黃男罪嫌重大，爭執過程仍有疑點待釐清，向新北地院聲請羈押獲准。

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