為提升我國期貨市場國際化程度與國際知名度，吸引更多國際機構法人參與，期交所自成立以來持續推出各項新制，包括交易採逐筆撮合方式、境外外資使用多幣別繳交保證金、實施整戶風險保證金計收制度(SPAN)延伸至交易人端，及建置鉅額交易制度等。這些新制度之推出使外資比重於101年首度突破10%。另為滿足國內交易人因應國際金融市場波動之避險需求，期交所於106年推出盤後交易，將交易時間從5小時延長至19小時，更成功吸引外資積極參與交易，使外資成交占比來到3成。

此外，為利外資參與我國期貨市場，期交所亦積極向國外主管機關申請商品認可。目前期交所臺股期貨與小型臺指期貨等13項指數期貨商品，均已取得美國商品期貨交易委員會(CFTC)之交易許可(Commission Certification)；包括臺指選擇權在內之股價指數選擇權與個股選擇權，亦取得美國證券交易委員會(SEC)之Class Relief，除使美國人得參與交易，擴大市場參與外，亦有效提升我國期貨市場之國際知名度。

除在商品認可與制度方面努力外，期交所亦積極赴國外辦理引資活動，並取得豐碩成果。近年來，除於新加坡、韓國與馬來西亞等地舉辦臺灣期貨市場說明會外，每年亦偕同期貨商赴海外一對一拜訪外資客戶，行銷臺灣期貨市場各項商品、制度及未來發展計畫等。同時，藉由面對面的溝通，即時回應外資提出之問題與建議，期進一步提升我國期貨市場外資交易比重。今年在疫後國門開放之際，期交所已赴香港、新加坡與韓國等地辦理引資活動，並針對外資建議，積極研議以優化市場各項制度、進一步深化外資參與並促進臺灣期貨市場國際化。