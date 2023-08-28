近期「部分銀行降低存款利率」消息備受市場關注。根據調查多家銀行消息發現，8月的確有少部分銀行調降2年期、3年期定期存款利率，下調幅度在5至25個BP（基點）之間，但主流銀行存款利率並未出現明顯調降。針對新一輪存款利率下調潮是否已啟動，業內人士分析目前仍較難判斷，還需後續進一步觀察大行的存款利率變動風向，但從種種跡象來看，存款利率確有下行空間。

觀察已有部分銀行定期存款利率出現新一輪微降。據廣州銀行廣東某支行工作人員介紹，8月1日起，該行6個月、2年、3年期個人整存整取定期存款利率分別為2.00％、2.60％、3.10％，較7月分別下調5BP、10BP、5BP；澄海農商行也在月初官宣存款降息，從8月1日起下調1年期、2年期、3年期整存整取定期存款利率，分別下調11BP、10BP、25BP。

此外，包括汕頭海灣農商銀行、博湖農商銀行等少數地方性銀行也已開啟存款降息模式，大多集中調降2年期、3年期定期存款利率。

雖然業內對於存款降息已有預期，但目前市場主流銀行都還未下調存款利率。廣東多家國有大行的定期存款利率仍「按兵不動」。以建設銀行為例，目前該行整存整取定期存款2年期、3年期利率分別為2.3％、2.85％，仍與上月持平。

業內人士表示，目前還不能判定銀行新一輪存款降息啟動。近期存款利率下調以地方性銀行為主，不排除是此前降息潮的補降。但從近期多重因素來看，新一輪存款利率下調已初步顯露徵兆。

據第一財經引述國有大行客戶經理稱，預計本月底會進一步調降，存款需要「抓緊時間」；另一名股份行華南區域客戶經理稱，暫時沒有收到風聲，但一般建議客戶如果有存款需求要儘早上車，後續存款利率調降可能性較大。

再從近期大陸債券市場利率、貸款利率來看，第四輪存款利率下調確具備一定基礎。8月15日，人行「意外」降息，調降7天期逆回購操作利率至1.8％等多項政策利率操作，同時LPR在8月就1年期利率再降10BP，且10年期國債收益率自6月起也不斷下行，為銀行存款利率下行打開空間。