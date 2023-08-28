響應政策，永豐銀行實踐綠色金融、攜手企業推動淨零轉型，榮獲2023「TSAA台灣永續行動獎」及「APSAA亞太永續行動獎」等共三大殊榮。永豐銀行表示，包括推動綠電交易市場自由化、透過綠色行動力落實環保永續及創新一站式金流服務平台，共三大ESG面向備受肯定。永豐銀行秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together a better life.」的企業願景，善盡社會責任、落實永續發展承諾。

永豐銀行積極發展綠色金融服務，打造創電、售電及購電的三方綠電信託機制，建構可靠且便利的交易平台，同時提供再生能源產業融資、收購或股權籌資等服務，位居太陽光電融資領導地位、市占率第一，合作裝置容量達3 GW（Gigawatt；百萬瓩），加上投入陸域風機與地熱等領域，攜手客戶一同打造「綠能生態圈」邁向淨零永續，榮獲「TSAA台灣永續行動獎：SDG 7可負擔能源－金獎」。

「永豐生活 百萬綠行動」則榮獲「TSAA台灣永續行動獎：SDG 13氣候行動－銅獎」；永豐銀行表示，透過教育推廣、倡議活動、商業服務等多元管道，鼓勵員工、客戶及社會大眾從生活中實踐綠行動，並自2017年起推動「永豐 iBranch」分行服務轉型計畫，彙集130項臨櫃交易等系統表單電子化、打造無紙化分行，每年可減少約500萬張紙，等同減碳成效達90公噸CO2（二氧化碳）；同時，每月17日訂為「永豐環保日」，舉辦如淨灘、二手捐贈等活動，由內而外提倡永續綠行動。

永豐銀行一站式金流服務平台－豐收款，獲得「APSAA亞太永續行動獎：SDG 8就業與經濟成長－銅獎」；永豐銀行指出，豐收款提供企業客戶化最佳數位銷售方案，整合信用卡、行動支付或虛擬帳號等多元支付方案，整合各通路於單一平台並助益提升營運效率。