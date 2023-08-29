●Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，聯準會主席鮑爾沒有站出來對市場說任何特別鷹派或特別令人不安的事，事實證明，這有些提振了市場的風險胃口，即使他也不是全然的鴿派。

●Certuity共同投資長Dylan Kremer表示，與科技股相比，今天主要由景氣循環股上漲帶動，我認為這是因為美國以外的增長超乎預期。今年科技股這波漲勢是由AI熱潮推動，還有科技公司內部的利多因素。我們現在的情況是，經濟增長放緩的前景可能被摒除，因此投資人短期內開始偏愛周期型股票更勝科技股。

●Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，我不會相信本周市場發生的事，就歷史經驗來看，這一周不會有什麼事，而人們將縮手觀望，所以任何消息都會被放大。在我們回到財報季，以及聯準會採取更多行動和做出更多討論前，我們將處於新聞空窗期。

●輝達（Nvidia）上周發布的季報與展望意外強勁，使分析師對該公司的期望不斷提高，目前這家全球身價最高的晶片製造商其預期本益比已經跌至8個月來新低。Benchmark Research分析師Cody Acree給予輝達「買進」評級，但也指出該公司對台積電(2330)的依賴，可能成為妨礙輝達高階晶片銷售力道的一大因素，「問題不僅在於需求，而是輝達實際能交出的東西」。