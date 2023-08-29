「2023台商台青走晉來」今天（29日）在山西太原舉行，吸引400餘位台胞台商參與。大陸國台辦主任宋濤出席開幕式致詞時表示，上半年台商投資件數增加29.1％，實際使用台資金額同比增長13.7％。

宋濤表示，中國式現代化的主要特徵是人口規模巨大，全體人民共同富裕，物質文明和精神文明相協調，人與自然和諧共生。走和平化的中國式現代化，創造了人類文明新形態，展現出現代化的新途徑。

宋濤表示，中國式現代化全面推進經濟社會發展。上半年，中國大陸經濟增長達到了5.5％，保持向好態勢。大陸經濟韌性強，潛力大，活力堅定，推進高水平開放的方向不會改變，長期向好的基本面也不會改變。

宋濤表示，隨著中國人整體邁入現代化，受益人口規模將超出現有所有發達國家人口，符合未來大眾的市場空間將更為廣闊。新的商機不斷湧現，產業完備和配套能力強的優勢，讓中國在全球產業鏈中的樞紐地位更加凸顯，這必將為推進兩岸經濟文化交流開闢廣闊的前景，為實現兩岸同胞心靈契合提供強大支撐。加強兩岸經貿合作符合兩岸同胞共同利益，深化兩岸融合發展，是互利雙贏，造福兩岸同胞福祉的重要途徑。

宋濤表示，今年上半年，台商投資大陸項目同比增長29.1％，大陸實際使用台資同比增長13.7％，說明廣大台商紮根大陸發展的信心仍然在不斷的增強。

「和平是發展的前提，合作是發展的基礎。兩岸經貿關係的健康發展需要兩岸關係和平發展」，宋濤直言，「目前主導兩岸經濟合作和兩岸關係和平發展的最大傷害來自民進黨，他們大肆鼓吹台獨，阻撓兩岸交流合作，讓台海和平受到威脅。」

宋濤呼籲，當前兩岸關係面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路，兩種前提的選擇。希望廣大台灣同胞把握歷史的大勢，堅守民族大義，旗幟鮮明地堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部事務干涉，推動兩岸關係和平發展行穩致遠。