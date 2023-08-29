燦星旅（2719）22日與台灣虎航、日本秋田縣，共同簽訂包機直飛協議，同時正式上線銷售行程以來，銷售持續攀升，僅短短一周內，首發團已經報名額滿，不僅如此，還有眾多熱情旅客，正候補著名額，彰顯出東北秋田冬季之旅的無限魅力，而隨著新航線開通，燦星旅營運可望再創佳績。

燦星旅29日表示，秋田直航包機的旅客報名以今年12月、和明年1月出發為優先，而價格方面，最低23,900元的起步價格，更是讓這場旅程變得觸手可及。截至目前，已有超過600名旅遊愛好者報名參加，人數持數增加中。

燦星旅說，秋田直航包機將於12月10日至明年3月的每週四和週日出發，行程包含探索男鹿半島的神秘之美、戲雪體驗，和感受引人入勝的樹冰奇觀等等。而秋田的美食更是另一大亮點，稻庭烏龍麵、米棒鍋、比內地雞、秋田和牛等等，大啖美食，享受道地美食。

此外，燦星旅也鎖定滑雪愛好者，推出5個滑雪行程供旅客選擇，團費最低不到4萬元，行程將於9月初上線開賣。