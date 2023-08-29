台北市長蔣萬安今日下午率團抵達上海城市會客廳大會見廳，與上海市長龔正等市府高層會面。他在致詞時表示，兩岸互動是基於可以對話的歷史條件及文化脈絡，並進一步強調，雙方要務實面對發展、和平爭取雙贏。而對與台北同樣具有包容多樣氣質的上海，蔣萬安直言很有fu。

當天接連參訪兩個行程的蔣萬安在致詞時表示，對上海老港生態基地化腐朽為神奇印象深刻，充分說明公共事務的解決，只要有心，沒什麼不可能的事。

他續指，上海是現代化很早的城市，現代歷程跟台北也很像，都經歷了帝國主義的侵略，有著為民族榮光而奮鬥的展現，可見上海和台北的關係始終都是與大時代緊密關聯的。

蔣萬安強調，歷史是延續的，現實是發展的。我們今天要談兩岸互動、談雙城論壇，無非都是基於可以對話的歷史條件及文化脈絡。我們要往前走，就要在現實中隨時調整腳步，因應對策。

他指出，台灣有了很快速的政治開放、社會進步、經濟建設，兩岸關係連帶地也有了突破性的進展。而中國大陸在稍後也有了靈活的改革開放，兩岸也連帶從包括經濟、社會在內的許多方面開展了正向交流。

蔣萬安指，由此顯示，我們要務實面對發展、要和平爭取雙贏。他說，大陸朋友常稱讚「台灣最美的風景是人」，但他認為台北最美的氣質是包容多樣，而上海跟台北非常像，這讓他用一句台北人愛說的句子表達自己的感受：「對上海，我很有fu」。