新竹市長高虹安4日公布新人事，副市長蔡麗清將離去，震驚地方政壇，民進黨市議員曾資程表示，蔡麗清接任副市長，他就認為是功能性角色，但截止目前為止查無前朝貪贓枉法實據，這時被請辭也就不難理解，他還特別恭喜蔡麗清求仁得仁，脫離苦海。

曾資程說，蔡麗清當初來擔任副市長，他認為一來是要為高虹安涉貪官司提供免費法律諮詢，在院檢攻防提供法律的專業見解，二來希望借重檢察官查弊的功能，追查林智堅市府團隊的弊案，達到追殺前朝的目的，以掩飾無能施政的事實，但在高虹安涉貪被起訴，又查不到前朝違法實據，被請辭不難理解。

曾資程說，依其觀察高虹安對於自己涉貪官司，顯然不抱希望，除了藉故拖延官司之外，當然要為繼續掌握執政權，預先作出安排，而這樣的決定，對於當時風光接任副市長的蔡麗清，卻是那麼諷刺與不堪。

但是回頭想想，高虹安任職立委，助理團隊流動率之高，現在市府團隊人事更替頻繁，也就不足為奇。他認為，現在是涉貪高虹安的垃圾時間，因為忙於專心打官司的時間都不夠，又怎麼會有心思推動市政，更遑論對新竹市城市發展，作出前瞻性的擘畫。蔡麗清是求仁得仁，脫離苦海，曾資程也祝福蔡麗清回歸檢察體系，一展長才，步步高陞。

而民進黨新竹市立委參選人林志潔則指出，看到這項人事，心裡感傷又難過，新市府團隊上任第9個月，許多交通和市政重大建設停擺，棒球場更遲遲不依照契約，讓承包廠商改善並完成驗收，令市民和球迷們扼腕。

先是行政處長因緋聞下台，後有教育處長無預警離職，此次又來第3波人事大異動，溫暖而受大家敬重的副市長被撤換，文化局長離職，城市行銷處長也被調離，民政處長換人。她指，新竹市是親子城市、創新城市、友善而國際化的城市，在此生活即將邁入第19年的她，看到如此這般荒腔走板的人事更迭，市政荒廢，著實痛心。