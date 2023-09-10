環境部組改至今，部分單位人事尚未補足，據瞭解，台南市議會環保衛生委員會專門委員林健三即將陞任環境部資源循環署副署長，經本報與林健三聯繫證實此事，但未進一步透露何時上任。

現年59歲的林健三畢業於成功大學環境工程研究所，師承前環保署署長、我國廢棄物處理泰斗的成大名譽教授張祖恩。張祖恩認為所有垃圾都可以循環再利用，其最有名的金句尾為「垃圾是錯置的資源」。林健三此次出任資源循環署副署長，應該是要借重其對於廢棄物資源化的專業。

林健三曾任台南市環保局局長，與時任台南市政府秘書長、代理市長，現任行政院秘書長的李孟諺共事多年。林具有資源循環的專業，也曾任環保署環境督察總隊副總隊長等職，加上與李熟識，此次能出線升任環境部資源循環署副署長並不令人意外。

除了公職外，林健三也曾於某科技大學擔任講師多年，也出版過多本環工領域的參考書，堪稱是環境工程相關升學考試、高普考、技師考試的寶典。據說環保界超過半數的公務員在準備高普考時都研讀過其著作。

林健三受訪表示，本次陞任資源循環署副署長後將回到環境工程的本業，未來在資源循環署服務的重點將是循環經濟。

此外，林健三的夫人目前也任職於環境部下某三級機關，不過工作地點在南部，將來夫妻倆須分隔兩地，林健三笑說，這會是需要適應的地方。

環境部除了綜合規劃、環境保護、大氣環境、水質保護及監測資訊等5個司，另下設4署1院，包括氣候變遷署、資源循環署、環境管理署、化學物質管理署及國家環境研究院，但目前包括水質保護司的十二職等司長及國家環境研究院的十三職等院長尚未補實，分別由其副司長及副院長代理。

此番有缺不補的作法頗耐人尋味，環境部內同仁對此也有虛位以待特定人士的揣測。