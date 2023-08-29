立委羅明才今午邀集青潭國小校長、老師、居民及護樹團體會勘商議麵包樹去留。（高鈞麟攝）

護樹團體舉布條建議保留麵包樹。（高鈞麟攝）

新店青潭國小旁的6棵麵包樹移植爭議討論多時，立法委員羅明才今（29）日再度邀集校長、老師、居民及護樹團體會勘。護樹團體認為，護樹不見得非要犧牲人行道空間，必有兩全其美方案；青潭國小老師則以學生安全為考量，建議移樹至校園滯洪池用地，雙方依舊針鋒相對，未有結果。

位於新店北宜路二段的青潭國小，校園旁巷弄人行道種植6棵老麵包樹，推估樹齡67歲。由於麵包樹阻礙行人通行，有安全顧慮，且落樹及樹蔭導致學校籃球場潮濕易損，建議移植或砍除，消息傳出，立刻遭護樹團體抗議。雙方多次協商討論，始終未有令人滿意結果。

立委羅明才今午邀集青潭國小校長、老師、居民及護樹團體會勘商議麵包樹去留，護樹團體表示，若有可以不移樹又有人行道的空間，為何不保留難得的老樹綠蔭？在熱島效應下，有遮陽的植栽綠化林蔭，是通學巷重要一環，「應優先增加植栽帶，以自然綠蔭創造舒適人行空間」。

不過，青潭國小羅老師指出，麵包樹緊臨學校唯一的室外球場，落葉落果造成場地溼滑，且在有固定清掃的情況下，學生仍需耗費時間撿拾落葉，才能上體育課。麵包樹生長空間侷促，建議可以成功率很高的「全樹型移植」，將他們移至學校閒置校地，讓樹木生長空間餘裕。移植後，人行道可恢復暢通。

護樹團體提出「護樹也是護人」，並不認為護樹就非要犧牲人行道空間，可以有護樹也護人的兩全其美方案，不管是巷道增加畫設人行標線、機車斜排讓人行道舖面拓寬都可考慮。

羅老師說，學校老師也想過樹木原地保留的可能性，但皆無法有效解決現有問題，所以基於長遠、整體考量，因此倡議友善移植樹木。

雙方唇槍舌戰，互不相讓，連附近居民也表態建議移樹。護樹團體說，兼顧護樹與護學童的價值，希望社會各界能智慧採納老樹原地保留與人行道空間的雙贏方案。