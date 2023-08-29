中颱蘇拉逼近，台東縣未列入警戒區域範圍，台東縣政府稍早宣布，8月30日全天正常上班上課。

蘇拉颱風逼近台灣 高雄「這行政區」明停班課
未在蘇拉颱風警戒區 雲林30日照常上班上課
蘇拉颱風逼近 公路總局成立緊急應變小組戒備
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