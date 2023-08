2023美國網球公開賽男單頭號種子阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz)雖然最新世界排名將讓出世界第1寶座,不過美網首輪倒是有點小運氣,在德國對手卡帕菲(Dominik Koepfer)腳踝受傷退賽的情況下,6比2、3比2拿到64強席位。

卡帕菲在第1盤只打6分,就因為一次跑位救球扭到左腳踝,卡帕菲也申請場邊治療,雖然想努力繼續完賽,考量傷勢疼痛以及避免造成更嚴重的傷勢,讓他還是在第2盤局數上2比3落後時退賽。

阿卡瑞茲說:「這肯定不是晉級下一輪最好的方式。雖然卡帕菲遇到的不幸的狀況,但這場我自己場上感覺狀態很好,美網的亞瑟艾許球場是我很喜歡的比賽場地,我感受到自己去年在這裡奪冠的能量。」

因為阿卡瑞茲第一次穿無袖球衣出賽,加上這場在美國紐約當地時間29日將近晚間9點才開打的夜場賽事,不到1小時就收工,ATP巡迴賽官網大玩諧音梗逼題,寫道:「阿卡瑞茲穿無袖上衣,免去紐約夜未眠(Alcaraz Sleeveless, Not Sleepless After Early Night In New York)。」