Ben Shelton just hit at 149 MPH serve. 🤯



That's the fastest at the US Open! pic.twitter.com/TtRxzJvwJB — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023

地主重砲手薛爾頓（Ben Shelton）勇闖美網男單8強，他在16強戰4盤擊退第16種子湯米保羅（Tommy Paul），還飆出了本屆美網最快的兩記發球，時速149英里（239.8公里）震撼全場。湯米保羅同樣是美國地主球員，碰到這種飛彈級發球，他也只能鼓掌致敬。終場薛爾頓6-4、6-3、4-6、6-4獲勝，以非種子球員的身分晉級。

現年才20歲的薛爾頓說：「我想這是腎上腺素爆發，在其他情況我沒辦法打出這樣的球，我以為我的手臂會廢掉，但現在感覺很棒。」他此戰對湯米保羅打出16記ACE，包括首盤的盤末點就是帥氣地以ACE拿下。薛爾頓單打排名第47，他雙打首輪碰上第1種子落敗，混雙有打進8強。混雙比賽輪到薛爾頓向對方女將發球的時候，他就沒有打得這麼狠了。

薛爾頓將於8強戰面對自家同胞第10種子提亞佛（Frances Tiafoe），提亞佛就是在去年美網淘汰「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的好手。薛爾頓表示他已經學會如何相信自己，即使打到精疲力盡也能夠堅持到底。美國觀眾看得很高興，同時保證會有1位地主球員進入4強。

美網史上最快的發球紀錄仍屬於傳奇名將拉迪克（Andy Roddick），拉迪克2003年摘冠打過時速152英里（244.6公里）的超級飛彈，在他之後還沒有地主選手能在美網男單摘冠。