史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世今日（8／30）於羅濟塔王宮接見國安局局長蔡明彥；蔡明彥亦藉此機會向史瓦帝尼國王傳達我國蔡英文總統對兩國即將建交55週年，以及國王恩史瓦帝三世55歲生日之雙重祝賀（55／55 Double Celebrations)之意，同時恩史瓦帝三世也對蔡英文總統9月初造訪史瓦帝尼表示歡迎。

蔡明彥上任後加強國際情報合作，他曾公開表示，現在是台灣與國際情報交流的「黃金年代」，國安局也把握契機開啟合作新管道，展開互利式的合作；他說，國際合作需要雙方彼此都有興趣議題，就目前台海情勢，各國都想知道中共在周邊地區的軍事動態，而台灣在西太平洋第一島鏈中心，台灣對中共軍事動態有長期掌握與觀察，因此國際希望瞭解中國的對外行為。

他也說，中國在對外擴張上，也把台海當試驗場域，不只軍事恫嚇，還有經濟、資安攻擊、假訊息操作，都是國際關注焦點，因此在國際社會交流上，一方面希望貢獻相關分析成果，另一方面是去學習西方國家如何看待重點的問題，針對新興安全議題，鋪陳與國際社會互利式的交流。