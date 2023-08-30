高雄市鳳山區28日晚間發生越籍情侶情殺案，阮姓男性移工在旅社前與22歲阮姓女友爭吵女友經常出去玩就失聯一事，沒想到阮男因生氣過度，竟持利刀狂往阮女頭部、胸部、四肢狂砍，阮女在搶救4小時後宣告不治，而兇手阮男也在30日下午於鳳山溪博愛橋下的管道落網。

據了解，警方當天鎖定阮男逃往鳳山以南方向逃逸，隨後成立專案小組追緝，發現阮男最後身影消失在鳳山溪周圍，距離案發地點約1公里，但由於29日高雄下起大雨鳳山溪溪水暴漲，連警方都擔心阮男有生命危險，因此30日趁沒下雨時開始搜索。

高雄市鳳山區28日晚間發生越籍情侶情殺案，阮姓兇嫌30日落網。（高市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

警方沿著鳳山溪的溪床、涵洞、管路一一巡查，最終在博愛橋下的橋下與管道之間找到全身脫光，只剩一件四角褲的阮姓兇嫌。

根據了解，26歲阮姓越籍男子和22歲的阮姓女子交往，由於阮女經常與同事出去完後就接電話，呈現失聯狀態多次，阮男當天與阮女爭執此事未果，一氣之下才行兇殺害女友，摒棄刀逃逸。