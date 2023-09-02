台大土木工程碩士的蕭宏杰擔任新竹縣環保局長。（邱立雅攝）

新竹縣日前鳳山溪汙染事件全國矚目、生命園區又遭到強烈民意反彈，原本環保局長朱振群及民政處長賴江海疑似為此雙雙下台，兩局處由環保局副局長蕭宏杰、民政處副處長謝明輝暫代，9月起兩人真除，升任處長、局長。縣長楊文科期許2名局處長為縣政推動開創新局。

縣府民政處前處長賴江海、環保局前局長朱振群在上月間先後異動，於是處長、局長一職暫由副處長謝明輝、副局長蕭宏杰代理。楊文科1日宣布謝明輝、蕭宏杰2人真除為處長、局長。楊文科說，民政處要繼續推動政務，環保局的業務也非常繁忙，因此須由副處長、副局長真除為處長與局長。

新任民政處長謝明輝為中央警官學校公共安全學系畢業，歷任鎮公所課長、主任秘書、戶政事務所主任、副處長等職，公職經歷豐富。新任環保局長蕭宏杰，台灣大學環境工程系碩士畢業，歷任技士、科長、副局長，環保相關資歷完整。

楊文科認為謝明輝做事認真、負責而且踏實，也善於溝通，希望他帶領民政處有更好的發展，特別是加強與縣議會之間的溝通。蕭宏杰責年輕又努力，對於各項法令相當熟稔，對任何問題都能找出解決的方法。環保相關業務在新竹縣非常繁忙，且非常高壓，由他擔任環保局長，相信一定能開創出非常好的環境永續發展新局。