原廠堅守價格態度堅毅，欲擴大減產加速價格觸底。2022年第四季起由鎧俠(Kioxia)及美光(Micron)率先啟動減產，三星(Samsung)今年第二季才跟進，故減產效益到今年下半年才會發生。據TrendForce了解，三星的減產幅度從起初的25%，第四季可能擴大到35%，代表目前市況供過於求壓力仍大。原廠若不積極應對，即便下半年需求會溫和復甦，NAND Flash相關產品價格要落底反彈也有困難。因此，現下一線NAND Flash原廠均透過積極減產控制供給，力求止跌，避免價格持續破底。

模組廠方面，有鑑於NAND Flash Wafer漲價已造成其成本提升壓力，近期亦紛紛釋出調漲終端產品的意向，主要體現在SSD產品方面，包含Kingston、Phison等模組廠近期亦回歸官方價格來進行交易，不再開放客戶另議以低價成交。

TrendForce認為，由於賣方目前仍握有Wafer等相關NAND Flash產品漲價的主導權，短期市場價格波動在所難免。而第四季韓廠仍將加大NAND Flash減產規模，意圖維穩價格，但對照實際終端需求，買方仍保守甚至偏悲觀看待後續需求展望，即便採購價格被迫提高，仍難刺激訂單量上升，故本次Wafer現貨市場價格漲勢能否延續仍待觀察。