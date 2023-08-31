新北市警局持續加強取締酒駕勤務。（警方提供）

新北市警局每月平均規畫6次以上取締酒後駕車專案勤務，經統計今年截至8月30日共取締酒駕3709件，包含涉嫌公共危險罪2050件，取締件數較去年同期增加285件，酒駕肇事較去年同期減少25％，顯見加強取締酒駕成效。

據統計，今年迄8月30日新北市酒駕肇事共123件，較去年同期減少41件，酒駕肇事造成死亡4人、受傷149人，較去年同期減少約3成。

新北市交通警察大隊表示，分析今年酒駕違規時段，發現上午6至12時酒駕件數約800件，占整體酒駕違規約22％，呼籲並非只有飲酒完立即開車才算酒駕，飲酒結束應充分休息並多喝水加速代謝以避免酒駕。警方將持續編排日間機動巡邏勤務，加強攔檢宿醉駕駛。

交大呼籲，今年6月30日處罰條例新法實施後，只要酒駕一律吊扣牌照2年，且現場也會將車輛移置保管並拆扣牌照。新北警將持續強化執法強度，提醒民眾多加使用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客駕車」等服務，千萬不要僥倖酒駕。

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