新北市金山區昨（4）日中午發生一起自撞車禍，1名56歲李姓男子駕駛自小客車，在萬里加投路自撞電線桿，警方獲報後到場處理，結果竟發現李男不僅酒駕，酒測值更高達1.23毫克，超標8倍上，除了當場依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦外，也依7月上路的新制吊扣車輛牌照2年、駕照1至2年。

警方初步了解，李男老家在金山，3日他在桃園與友人喝酒聊天，過程中提到目前正值金山地瓜產季，當場熱情表示要送友人地瓜嚐鮮，隔天等不及酒精消退，便開車回金山買地瓜，但因為不勝酒力，在返程途中撞上電線桿，而這一撞不僅讓自己被法辦，也害附近的住戶連同派出所在內，斷電6個小時，直到台電緊急派人維修更換後，才在當晚9時許完全復電。

金山警分局表示，現適逢金山地瓜盛產，歡迎民眾前來購買金山地瓜。同時提醒民眾注意每人體質不同酒精完全代謝約需24小時，本案酒駕除了面臨肇事刑事責任及鉅額罰鍰，還須當場移置保管車輛並吊扣牌照2年，以及賠償電線桿損壞費用，得不償失。

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