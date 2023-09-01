非洲國家尼日的政變領袖已暫停聯合國（UN）機構、非政府組織（NGO）與國際組織在軍事「行動區域」內工作，尼日軍政府也已下令警方驅逐法國大使。

法新社報導，尼日內政部在國家電台公告，基於目前安全局勢等因素，內政部通知尼日境內的國際組織、NGO以及聯合國機構，「位於行動區域內的活動將全面暫停」。

這份聲明未說明有哪些區域受到影響。

另一方面，尼日軍政府在一份註記8月29日的聲明中寫道，已撤銷法國大使伊特（Sylvain Itte）及其家屬的簽證，並指示警方驅逐大使。軍政府新聞負責人今天證實聲明內容屬實。

路透社報導，這項舉措象徵尼日與法國關係進一步惡化。法國當局則表示，上月在尼日首都尼阿美（Niamey）奪權的軍官們無權這麼做。

在反法情緒高漲的情況下，尼日政變領袖正依循鄰國馬利、布吉納法索軍政府的策略，遠離這個區域的昔日殖民強權法國。