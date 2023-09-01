7月26日至27日的會議記錄顯示：「如果沒有令人信服的證據，證明累計緊縮的效果足以讓基礎通膨下降，那麼9月就有必要進一步加息」。

而周四公布的歐元區八月通膨資料指出，核心通膨已見放緩，從年增5.5%降到5.3%。此一溫和的降溫，可能成為物價壓力正在減弱的佐證。

會議記錄承認，即使經濟成長放緩，核心通膨仍有可能維持在高位。

一些政策制定官員還認為，9月加息是不必要的，因為已採取了足夠嚴格的政策，足以在未來幾年內讓通膨降低。

有些人還指出，不要對9月的會議或新的預測給予太多強調。他們提出，有鑑於存在的不確定性，歐洲央行應該對接下來的會議採取風險管理方針。

七月的會議討論，顯示出雙方更為平衡的辯論態勢。更多的官員廣泛地同意，在9月14日的會議保持「開放心態」；這也與近幾個月有所不同，此前歐洲央行都是在事先暗示下次會議將會加息。