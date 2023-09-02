因應「海葵」颱風可能對台灣東部等地區造成影響，國防部今下午2時召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，務求以最周延的整備降低災損。

國防部指出，目前包括國防部及第二作戰區，均已配合中央災害應變中心，完成一級開設。其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。

國防部進一步表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約1萬9千餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計36類1千3百餘輛(部)，均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

國防部強調，後續將掌握「海葵」颱風行經路線，在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，協力守護家園，確保國人生命財產安全。

另，因應「海葵颱風」影響，今年年第1梯次國軍志願役專業軍官班原訂9月4日至成功嶺報到，順延至9月5日報到。