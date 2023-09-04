登革熱疫情延燒，國內昨日新增194例本土個案，以台南181例居多，累計本土個案數已達4146例，創下近10年同期次高。近期颱風海葵襲台，全台多區持續有降雨，導致道路積水或淹水。疾管署提醒民眾，雨後務必清理家戶周遭孳生源，減少病媒蚊孳生，同時做好個人防護，避免感染傳染病。

疾管署副署長曾淑慧表示，昨日新增的1例境外移入個案，感染國家為越南。至於194例本土個案，以台南市181例居多，其次為高雄市5例，雲林縣、桃園市3例、台北市2例。

截至昨日，全國累計4146例登革熱本土個案，為近10年同期次高（低於2015 年同期6386例），分布在15縣市，分別為台南市3608例、雲林縣298例、高雄市156例、屏東縣26例、桃園市10例、嘉義縣9例、台中市8例、台北市8例、新北市7例、新竹市5例、彰化縣3例、南投縣3例、苗栗縣2例、新竹縣2例、嘉義市1例。重症個案則累計18例，其中4例死亡。

颱風海葵襲台，降雨後環境中容易產生積水容器，成為孑孓孳生的溫床。曾淑慧提醒，近期中南部本土登革熱病例持續增加，雨後請民眾主動巡檢居家環境，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等孳生源，降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

另外，曾淑慧也表示，淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用。泡過水或解凍過久的食物請勿食用，民眾可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

若處在限／停水地區，曾淑慧提醒民眾務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水。恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味等現象時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限／停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水，可使用酒精含量60～95％的乾洗手液清潔雙手，以降低疾病感染的風險。

災後易產生污水、污泥或災害廢棄物，曾淑慧表示，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病；如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。