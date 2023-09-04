桃園璞園領航猿4日宣布與周儀翔簽下3+2(+2是球團選項合約)延長合約，球團表示：「周儀翔加入飛行部隊後，成為最資深的飛行員，期盼他可以提供球隊穩定戰力，並且以老大哥的身份帶領學弟們持續成長且打出佳績。」

日前桃園璞園領航猿與高雄17直播鋼鐵人達成協議，以施晉堯、陳冠全及2023年首輪第四順位選秀權迎來周儀翔。球團經過觀察，認為儀翔可以作為球隊未來重要的基石，因此雙方達成共識簽下3+2年延長合約。

周儀翔於21-22賽季自CBA返台，首年場均上場時間超過40分鐘，繳出12.6分、4.9籃板、3助攻的成績，上個賽季因傷所困共出賽7場賽事，場均上場時間近29分鐘，繳出6分、2.1籃板、2助攻，單場最高攻下18分，另有2籃板、2助攻。

周儀翔目前已投入球隊訓練，同時積極復健，周儀翔提到：「目前傷勢狀況恢復不錯，盼在熱身賽就能穿上領航猿戰袍出賽！」球團相信他能夠擺脫過去的傷病，並重拾過往身手，帶領領航猿打出佳績。