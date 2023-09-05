「棒球情人」高國輝今天親自宣布退休，他表示，很遺憾沒有辦法以球員身分幫助富邦悍將拿總冠軍，也捨不得未來無法再盡情揮棒、奔跑，但他說：「對接下來人生充滿期待。」

高國輝在職棒生涯中最大的敵人就是傷痛，從2011年參加MLB全明星台灣大賽在滑回本壘時不慎造成腿部骨折，到2014年深受脊椎滑脫之苦而去動刀，但每次都能熬過漫長又痛苦的復健，再度爬起來。

高國輝表示，從來沒有因為受傷而放棄過，「受傷都會好，努力復健治療就好，每段時間都有堅持過去。」但決定退休的關鍵是認為自己已經找不回身手，這次是自己認為已經到了極限，沒辦法繼續下去，可能時間真的已經到了。

高國輝曾在2020年季後拿下東山再起獎，高國輝回憶，「那年有點抱著姑且一試的心情在比賽，下了場就全力以赴，抱著傷痛在撐整個球季，本來跟自己講說打不好就退休了，沒想到還有機會再讓我打2、3年。」

談到決定退休後有什麼遺憾，高國輝表示，「我是真的很想幫悍將拿一座總冠軍，但未來有機會的話，我希望協助年輕球員，幫助他們趕快成長成為一軍戰力。」高國輝也說：「最捨不得的應該是未來沒辦法在球場上全力揮棒、盡力奔跑的感覺，未來這應該會是最懷念的。」

談到退役後的規劃，高國輝指出，今年悍將球團一直有跟他討論轉教練的事情，「球團要我做什麼沒有設限，也有在跟球團規劃出國進修。」

在17年前，20歲的高國輝要加入美職水手隊時，與今天同樣是面對滿場媒體，雖然時空背景完全不同，不過高國輝說：「當時要加入水手隊時對未來的一切充滿期待，我現在也是對接下來的人生充滿期待，希望能充實自己、多學習。」（編輯：張雅淨）