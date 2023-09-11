雲品國際（2748）受惠疫後餐旅市場復甦，公告8月合併營收為1.7億元，年增2％，累積營收14.6億元，年增20％，累積營收再創歷史次高。展望後市，看好跨境旅遊市場回溫與持續多角化經營，雲品持續發展委託經營管理事業，渡假飯店、商務酒店與宴會事業管理等三大營運項目，可望維持強勢營運動能。

疫情趨緩，婚宴市場也隨之猛爆復甦，疫後婚宴桌數雖然減少，但桌價預算提高，許多婚宴轉型成百人左右的精緻婚宴，在民俗月中表現淡季不淡。君品Collection的海外婚禮更是引起熱烈關注，顯示越來越多的新人傾向將喜宴結合蜜月，轉向了微型、浪漫的海外婚禮體驗。此外，也因為尾牙旺季即將來臨，雲品的宴會事業將有望再創疫後佳績。

在住房方面，雲品為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，雲品溫泉酒店日月潭的大型裝修工程已順利完成，調整出更豐富的遊憩空間、飯店大廳等，並針對高房價房型增設行政酒廊「雲水」，旅人為了能夠享受行政酒廊的頂級服務享受，造成一波尊榮樓層客房的搶訂熱潮，也為國人暑假偏好海外出遊的競爭市場，維持了穩定的基本盤。

受惠今年暑假來台觀光客前三名為港澳均房價上皆同步回升，有望逐步恢復疫情前水準。此外，剛揭曉的《台灣米其林指南 2023》，「頤宮、南韓與日本旅客，鄰近機場捷運、台北車站的君品酒店在住房率與平」中餐廳與「雅意」義式餐廳分別取得了米其林三星、米其林入選餐廳的肯定，未來將持續推廣高端餐飲與住房銷售，持續推升營運動能。

在委託經營方面，君品Collection中的新北淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、新北烏來蘇卡利．漫活、台北茹曦酒店餐飲事業、台中水湳的圓觀，餐飲宴會詢問度皆直線攀升，已經預約到2025年第一季。

而在台北陽明山的草山玉溪、美軍俱樂部、逗留森林等充滿自然氛圍的場地，也已經預訂到2024年下半年。雲品將持續推展委託經營事業，目前共有台中、南投、台南、高雄與台東等地，分別進行提案與議約中，積極布局多角化經營策略，期讓營運績效能夠穩健成長。