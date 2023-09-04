有債券持有人透露，在碧桂園境內債券「16碧園05」尚未進行展期投票時，已經與碧桂園開展談判，當時他們給出的方案是2023年到期的五檔債券一起談判，方案和「16碧園05」一樣，展期三年，不同的就增信措施，五檔債券共享一個增信資產包。

該持有人又稱，這次最終出來的方案是七檔債券一起打包，共享一個資產包。目前方案還在談判當中。

另外，對比境內債券的處理，碧桂園旗下境外債券目前並未有明確的措施。據外媒引述知情人士報導，碧桂園告知債券持有人稱，已劃付4日到期的一檔以馬來西亞林吉特計價的債券票息。