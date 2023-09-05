立法院國民黨團質疑巴西5月經我國公告為禽流感疫區，卻仍輸入該國雞蛋，質疑農業部鐵了心要護航進口商；農業部長陳吉仲今天到花蓮勘災被問到此事，他說，我國參考WOAH（世界動物衛生組織）規範，例如對美國高病原禽流感採「一個洲一個州」認定的規範，因此雞蛋專案進口措施也同樣採取區域化認定，所謂公告拖延，是不專業也是不懂國際禽流感規範的說法。

國民黨團舉行記者會，立委洪孟楷翻出我國駐聖保羅代表處的回報，日本因為爆發禽流感，因此暫停部分巴西的雞與雞蛋進口。反觀台灣，6月底公告巴西是禽流感疫區，持續放任超思公司進口巴西蛋到台灣，還好意思拿日本進口來護航。

他質疑，陳吉仲昨天上節目還講「搶了日本要從巴西進口的雞蛋過來」。若真是日本暫停進口不要的蛋，轉賣來台灣，還洋洋得意沾沾自喜，這種官員就是下台。他要求發文農業部提供超思進口的巴西雞蛋來源，是不是從被日本拒絕進口的聖靈州及山達卡達琳娜州進口？

針對藍委指控，陳吉仲今天到花蓮南區了解風災農損後回應，「這是不實謠言」，他說，公告沒有拖延，巴西國家非常廣大，我國參考WOAH（世界動物衛生組織）對高病原禽流感採取「區域化」認定的規範，也就是採取「一州一洲」認定，比如說美國那些州沒有禽流感，雞蛋仍然是可以進到台灣。

陳吉仲說，我們在3月公布除了美國、日本、澳洲本來就可以進口的國家以外，其他國家包括巴西、土耳其、泰國以及菲律賓，禽流感都是依照相關的國際規範。

陳吉仲說，所以我們從巴西進口的所有的雞蛋，絕對是沒有禽流感的地區，而且開放專案進口的國外雞蛋來源牧場必須是28天都沒有發生禽流感疫情，並且也必須有當地官方的檢疫與衛生證明，這都是有相關的國際規範跟國內的嚴格要求。

他強調，這次的專案進口是限定國家跟限定期間，也就是在我國內生產雞蛋在量能完全恢復之前，一直開放到明年6月底之後，我們會再滾動的檢討，防檢疫的部分絕對會做到百分之百沒有問題，請不要以訛傳訛再傳似是而非的言論。