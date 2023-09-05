藥華藥表示，為因應未來市場的需求，台中廠預計於今年完成第二條生產線，竹北廠則預計於2025年完工，2026年投產。另，美國FDA預計於9月中實地查核台中針劑廠。

藥華藥9月中受邀赴美國紐約參加Morgan Stanley第21屆全球醫療保健年會「21st Annual Global Healthcare Conference」。

藥華藥旗下新藥Ropeg用於治療真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）的臨床研究，繼今年5月登上全球最權威的醫學期刊《New England Journal of Medicine》，其成本效益分析並於8月初登上《Journal of Comparative Effectiveness Research》後，Ropeg用於治療PV的長期臨床研究結果於8月底登上《Nature》系列期刊《Leukemia》，研究結果證實Ropeg治療PV患者可改善存活率，具潛在優勢。

Ropeg用於PV的治療已累積長年、質量並優的臨床試驗數據，且在多家國際學術期刊、多場國際醫學研討會發表，隨著MPN社群對Ropeg的關注提升，可望造福更多病患。