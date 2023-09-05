嘉義規模5.5地震 中捷月台駐留2分鐘、降速巡檢 17:582023/09/05 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義規模5.5地震 中捷月台駐留2分鐘、降速巡檢（示意圖/本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午5點半嘉義縣新港鄉發生芮氏規模5.5地震，台中市震度2級，中捷全線列車月台駐留2分鐘，降速至40公里進行巡檢，今天下午5點45分巡檢結束恢復正常行駛。 嘉義市Youbike周轉率非六都第1名 明年擬再增50站點 海葵來襲遭「關島」2天 澎湖機場清晨64位旅客等開門候補 海葵西進！台灣本島解除陸警 金門入夜風雨漸強 #巡檢 #中捷 #降速 #嘉義 #駐留 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中列入海葵颱風警戒區未釀災 盧秀燕：是有福之地 10:062023/09/05 政治 今天早點睡！嘉義市明恢復正常上班、上課 19:052023/09/04 生活 削減貓纜站至動物園站南側人行道 留設3公尺 15:422023/09/05 生活 個位數恐不保！ 嘉義縣登革熱快篩陽再添1例 疑似在古坑染疫 15:242023/09/05 生活 救援畫面曝光！5萬元引殺機 嘉義男遭擄打死棄屍產業道路 12:142023/09/05 社會 又是新港！5.5地震「上下狂搖」 民眾嚇壞：先聽到地鳴 17:452023/09/05 生活 海葵存在感低 嘉義地區預計下午停電戶全數復電 13:302023/09/04 生活 嘉義男遭擄走「打死丟包山區」 女友急報案4惡煞落網 10:062023/09/05 社會 台中無風無雨停班課！在地人「沒公車搭」氣炸 1原因被罵翻 16:402023/09/04 生活 華固加碼台中獵地！斥13.22億買水湳旁1,349.35坪土地建售樓中心 21:332023/09/04 財經 嘉市立委選戰綠營茶壺風暴越演越烈 選將大集合齊槓王美惠 13:482023/09/05 政治 終於表態挺到底！陳時中喊話：港湖立委全力支持「她」 15:572023/09/05 政治 嘉義綠委選戰內鬨！王美惠遭自家人怒切割 1句俗語回應了 14:232023/09/05 政治 台中今爽放颱風假 盧秀燕看完IG說話了 13:292023/09/04 政治 汙水接管率上升水肥卻增加 台中環保局：有過渡期 16:022023/09/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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