農業部專案進口雞蛋，進口蛋商超思公司近日屢遭質疑。超思公司今天發布聲明表示，超思引進的最後一批巴西雞蛋是5月下旬生產，當時巴西未傳出禽流感。

超思公司今天下午發布聲明稿，一一回應外界質疑，超思公司強調，依規定條件參與專案，當初只知道全力尋找蛋源、紓解蛋荒，「未料找到最多蛋源，現反成眾矢之的，遭外界誤解、公審，實令人痛心難過。」

超思公司指出，巴西6月27日發現首例家禽禽流感疫情，超思所引進的兩家農場沒有發生任何疫情，且最後一批進口蛋是5月下旬生產，5月底離港。

超思公司表示，當時知道巴西是少數日本開放可進口國家，在取得巴西農場聯繫管道後，日夜顛倒不眠不休來回聯絡與交涉，確保巴西蛋源，並回報農委會確認數量後獲准進行。

外界質疑超思公司是一人公司，超思公司表示，負責人秦語喬及家族原經營、成立於民國64年的「岡山吳記蛋行」（已歇業）為業界大盤，多年來對雞蛋景氣起伏經驗豐富。秦語喬去年9月另外成立超思公司，公司股東均為家族成員，絕無任何外人。

超思公司強調，超思是貿易公司，與岡山吳記蛋行僅負責人相同，絕不是母子公司關係。超思成立後曾自日本進口雞蛋多批，不是為了今年雞蛋專案進口才成立。

針對外界質疑超思沒有倉庫，穩賺不賠等。超思公司進一步說明，台灣雞蛋一般內需自足，進口非常態，這次受到委託的貿易商均無冷藏倉儲。

超思公司強調，緊急專案不是標案，進口貿易商的工作是為客戶在海外尋找到符合條件的貨物，並送回台灣交給客人。貨款自行預墊，如果貨物出狀況，檢驗不過，全部貨款都由貿易商自行承擔，風險極大且難以掌控。