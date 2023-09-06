桃園復興巴崚國小校車電瓶起火，車上3人逃生未受傷。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市復興區巴崚國小5日校車放學時行經桃116線4.5公里處，竟然冒煙起火，司機第一時間發現，趕緊疏散車上僅剩的1名學生及隨車人員，並拿滅火器滅火，所幸無人受傷虛驚一場。校方今天上午表示，校車當時載送學生返家，疑因電瓶起火，司機緊急應變處置得宜，已依規定通報校安釐清責任。

校方表示，因位處山區學生上下學路途遙遠每天都有校車載送學生上下課，５日由簡姓司機開車，車上共有隨行人員1名、學生共20人，路線沿桃116線中巴陵至下巴陵載送學生返家。意外發生當下，僅有1名6年級學生及隨車人員，司機發現電瓶冒煙起火、儀表板燒黑，所幸疏散車上人員並趕快滅火，沒釀成更大危害。

巴崚國小4日才因海葵颱風過境宣布緊急停課1天，5日學生正常上課，卻又發生火燒車事件。校方也說，今天已經調派另一輛校車，學生上下學交通沒問題，而發生意外的校車開學前才完成保養及安全檢查，已通報校安處理也拖吊送修，後續將進一步釐清事故責任。