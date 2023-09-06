民進黨新竹市議員、前市長林智堅助理楊玲宜近日指控，新竹市長高虹安搭乘黑色保時捷私家車跑行程。即將離職的新竹市文化局長錢康明6日透露，早在今年4月高虹安就曾搭乘該輛黑色保時捷出席行程，當時幕僚還知道要讓高在遠一點的地方下車，必須說是判斷正確但「方法拙劣」。

錢康明6日在臉書發文透露，早在今年4月，高虹安出席新竹市兒童藝術節時，黑色保時捷就出現過了。當時他與一群人在路旁等待市長，忽然有一輛黑色保時捷駛入，跳下一位身形嬌小的秘書後就開走，隨後在目視可見的不遠處，高虹安竟改從那裡下車，一群人又跑去迎接市長，引起現場更大騷動。

錢康明認為，不是法律問題、不是車子品牌問題，當幕僚讓市長改在遠處下車，想必也是考量到觀感問題，「這個判斷是完全正確的。但是必須說方法拙劣」。

錢康明也給高虹安的幕僚幾項建議，「原地點下車後，市長先向司機（朋友）道謝後，再步行入場」、「市長在很遠的地方先下車，再步行至會場，沿路還可以跟家長和孩子們問好」、「乘坐計程車到會場」、「文化局有一輛17年的公務車，假日可以借用」。錢也表示，「注意細節、解決事件的源頭，就不用寫那麼多的回應文了。虛心受教，感謝議員和媒體的提醒，也是回應文的一種。」