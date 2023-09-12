新竹市長高虹安。（資料照）

【LIVE直播】遭資策會控論文侵權 高虹安出庭最新畫面

新竹市長高虹安近期除陷入名車、豪宅、人事異動等爭議，並遭資策會提告她博士論文引用報告逾8成，沒做到引用出處，違反學術倫理，有侵犯著作權之虞。台北地方法院今(12日)上午10時30分開庭調查，至於高也親自出庭，但並未回應媒體提問。

資策會提刑事自訴，控告新竹市長高虹安博士論文引用報告逾8成，違反著作權法，台北地方法院12日傳訊她進行調查，高虹安搭計程車抵達台北地院後，快速步入法庭，面對大批媒體提問她完全不發一語。調查庭不公開審理，本案是否可以複制「林智堅模式」，以和解收場，則是要看資策會的態度、願不願意進行調解。

資策會自訴主張，高的論文，資策會做過2次比對，包含文字、圖 片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，其中1篇被重製約8成 、另1篇重製約3成，學術著作最重要是明示出處，這點高的論文沒做 到，違反學術倫理。

對於資策會的指控，高虹安今年3月間接受媒體採訪時指出，其實資策會去年9月20日曾發聲明，表示這樣的論文使用並非有營利，因此沒有侵權問題，但1個禮拜後，就突然髮夾彎改口說有侵權的狀況。