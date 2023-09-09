2023年G20峰會從今天起在印度新德里召開，一連兩天的會議上，印度總理兼大會主席莫迪（Narendra Modi）一開始就宣布重大決定，正式將非洲聯盟（African Union）納入G20成員。

根據路透社報導，莫迪今天（9日）在開幕致詞中向非洲聯盟提出邀請，由現任主席、葛摩聯邦（Comoros）總統阿濟利（Azali Assoumani）代表，以永久成員的身份與其他G20領袖並席而坐。

WATCH: This is the moment India's Narendra Modi, as current president of the G-20, said the 55-member African Union would be invited to join the global bloc. #G20India2023



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莫迪表示，非盟的加入，讓這個內部不時出現不同聲音的集團變得更加包容，成為「人民的G20」。莫迪也為阿濟利送上一個大大擁抱，並透過社群平台X（前推特）的官方帳號證實：「很榮幸歡迎非洲聯盟成為G20大家庭的永久成員。這將強化G20，也將增強全球南方的聲音。」非盟目前有55個成員國。

在此之前，20國集團（G20）由19個國家和歐盟組成，代表著全球85%的GDP、超過75%的全球貿易額，人口總數約佔全球2/3；非盟僅作為「受邀國際組織」出席。

而在非盟入會一事落槌之後，本屆峰會還有諸多議題尚待解決，包括向發展中國家提供更多貸款、改革國際債務架構、加密貨幣管制等等。根據路透社事先獲得的峰會宣言草案，長達38頁的內容中，各國就許多問題皆已達成共識，唯獨對俄烏戰事仍存有歧見，留下討論空間。