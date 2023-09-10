台中大甲分局日前執行酒駕路檢勤務，林姓男子酒測值爆表，他聲稱已8年滴酒未沾，並掏出1瓶漱口水，員警檢視發現含酒精成分；警方要求林男漱口後再測，酒測值顯示為零。

大甲分局今天發布新聞稿指出，警方進行取締酒駕路檢勤務，37歲林男駕駛小客車依照警方指示接受酒精檢測，警方在對話中，疑似聞到酒精氣味自林男口中撲鼻而來，檢知器測得林男酒精濃度竟然「超標破表」，酒精數值高達1.5mg/L（酒駕違法標準為0.15mg/L）。

員警觀察林男外觀生理狀態及言行正常，不像嚴重酗酒狀態，林男堅稱他已經8年多滴酒未沾，警方依規定請林男以水漱口後，再次用酒測器檢測林男呼氣酒測值，顯示數值為零。

員警詢問林男是否有服用可能含有酒精成分的飲品、食品時，林男想起最近因牙齦紅腫，時常使用漱口藥水舒緩口腔症狀，員警查看發現此漱口水中寫明含有酒精成分，員警研判應是此成分因素影響檢測結果。（編輯：陳仁華）1120910