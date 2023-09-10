曾文水庫10日晚間7時止蓄水率以已有9成4，距230公尺滿水位不到2公尺，10日集水區入流量一度高達每秒764噸，南區水資源局評估後決定10日晚間10時以每秒50噸調節性放水，直接從永久河道放水口放到河道，不會經過溢洪道。

曾文水庫蓄水率在今年5月29日一度低到僅剩6.5％，水量為3290噸，水位190.36公尺。3個月來主要受西南風引進水氣，水位一路暴升，10日蓄水率已有9成4，水量達4億8254噸，水位達228.51公尺，距滿水位230已不到2公尺。

曾文水庫快達滿庫，集水區10日晚間6時的入流量仍一度高達每秒764噸，由於烏山頭水庫10日晚間蓄水率也達9成3滿，無法再送水，南水局決定曾文水庫晚間10時開始，先以每秒50噸進行調節性放水。上次洩洪為2021年8月3日，距今已有2年多。

南水局表示，因放水量小，水庫將直接從永久河道放水口放到河道，不會經過溢洪道。後續操作策略將視降雨情形及水庫水位滾動檢討。