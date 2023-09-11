王識賢劇中獨自扶養姪子姪女長大。（華視提供）

有「台灣陳浩南」之稱的王識賢在華視、東森超視首度合作、共同出品的戲劇《阿叔》，飾演一位木工修復師，敬業的他花了半年的時間學習，跟著製作團隊拜訪有30年修復經驗的張春能師傅，拜師學藝。

學習過程中王識賢發現，台灣的木工工藝產業是極為特別的獨有文化，認為應該將其保存、傳承下去，他希望能藉由《阿叔》讓更多台灣人看見自己本土獨有的文化資產，也感慨表示「現在做木工的人越來越少，有些師傅甚至找不到弟子傳承，漸漸的這項技術有一天就會失傳。」

他也分享拍攝期間，有許多雕刻的鏡頭，在操作的同時必須達到老師要求的細節，包括握刀姿勢與雕刻的角度等等，「過程中雖然很不容易，但更能體悟到這項工藝的迷人、特別之處。」

近年來角色風格多變的王識賢，此次飾演獨自將姪子姪女拉拔長大的叔叔，是一個必須充滿父愛的暖爸角色，私下已經為人父的他笑說「劇中的人設是已經確立好的，並不是本色演出。」

劇中的姪女怡雯（林玟誼飾演）堅持要跟阿叔一樣做木工，他堅決反對，但現實生活中女兒若有堅持想做的事情，王識賢以暖爸口吻表示「會給予鼓勵與陪伴。」《阿叔》將於10月上檔。