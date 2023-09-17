劉謙將出席「台灣線上魔術大會 OMG」擔任講者。（簡子製造照片提供）

全台最大魔術盛事「第五屆台灣線上魔術大會OMG」將在本周末登場，由甫獲「魔術界奧斯卡」梅林獎的「簡子」打頭陣拉開序幕，引領6位獲獎魔術師登場，帶來出神入化的魔術表演。

「台灣線上魔術大會 OMG」由簡子製造主辦，他是今年魔術界奧斯卡-梅林獎亞洲唯一獲獎者，也是繼劉謙2010年得獎後，相隔13年，才又有台灣魔術師榮獲「最佳原創魔術貢獻獎（Most Original Magician）」。

這個獎項代表對簡子在魔術原創性上的最高認可。簡子希望透過免費線上直播魔術的方式，串連全台灣喜愛魔術的觀眾與愛好者，交流精進並傳承更優秀的魔術，因此耗費心力一手打造「第五屆台灣線上魔術大會 OMG」。

「台灣線上魔術大會 OMG」今年共邀請了10位魔術大師擔任講者，除了劉謙、西里爾、林良尋之外，還有YouTube高達460萬訂閱的法國魔術師澤維爾．莫蒂默、榮獲美國「年度魔術效果獎」的台灣魔術師黃弈磬等人。劉謙也將首度與恩師坂井弘幸同框，備受粉絲關注。