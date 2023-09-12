有些女生一旦談起戀愛，就會傻傻付出真心，不管對方是否珍惜，《旺好運》運勢專欄指出，生肖屬兔、馬、狗、豬的女人最容易遇到渣男，只要對方說一些花言巧語或使出把妹招數，就能讓她們心花怒放，快速投入一段感情中。

▍屬兔

屬兔的女生無法抵抗甜言蜜語，容易被花言巧語的男人打動，尤其用示弱和訴苦來靠近她們的招數特別管用，而且在感情上優柔寡斷，無法果斷抽離。

▍屬馬

屬馬的女生個性大剌剌，心思不夠細膩，不太會意識到男人把妹的招數，只要溫柔浪漫的攻勢猛烈就會心花怒放，沒注意到對方可能只是三分鐘熱度，追到手就會擺爛。

▍屬狗

屬狗的女生談戀愛都是一心一意，會奉上所有的愛和忠誠，也只會一股腦地付出，卻沒注意到對方是否珍惜，有可能兩人感情早已出現問題，卻依舊傻傻的堅持下去。

▍屬豬

屬豬的女生對禮物、好吃的東西毫無抵抗力，只要送禮投其所好就能虜獲芳心，而且屬豬女生個性太傻、太天真，明明發現事情已經不對勁，依舊自欺欺人，相信對方會回心轉意。